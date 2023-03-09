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Как следует из заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, российские штурмовые подразделения полностью освободили село Дубово-Васильевка от украинских военнослужащих. По его словам, в настоящий момент боевые действия продолжаются только на западных окраинах населенного пункта.

Освобождение данного села позволит российским силам не только еще больше окружить гарнизон ВСУ в Артемовске (украинское название Бахмут), но также дает возможность штурмовым группам начать продвижение в сторону Краматорско-Славянской агломерации и новому рубежу обороны украинских сил у Часова Яра.

Тем временем противник пытается использовать последнюю дорогу для снабжения своей группировки сил в Артемовске, проходящую через село Хромово. В районе данного села украинские военнослужащие пытаются построить понтонную переправу, но проблема для ВСУ заключается в том, что часть трассы хорошо простреливается российскими артиллеристами. Поэтому наладить стабильное снабжение остатков украинских сил в Артемовске все равно не получится.

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