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В жилых кварталах Бахмута (ранее Артемовск) и его окрестностях продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают постепенно выдавливать подразделения украинской армии из города.

Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали карту населенного пункта, составленную западными аналитиками. По их данным, под контролем вооруженных сил Украины все еще находится около 34% (13 кв. км) территории города, а 62% (23,5 кв. км) уже перешли под контроль штурмовых групп ЧВК «Вагнер». При этом 4% от общей территории Бахмута западные аналитики считают серой зоной.

Под контролем украинского гарнизона все еще остается центральная часть города, в то время как ЧВК «Вагнер» контролируют практически все окраины города, большую часть промзоны АЗОМ и территорию к югу от Мариупольской улицы. Также штурмовые группы «музыкантов» смогли закрепиться на улице Корсунского.

В окрестностях города российские штурмовые отряды продолжают атаковать в направлении населенных пунктов Хромово, Богдановка, Григоровка, Орехово-Васильевка, Миньковка и Новомарковое.

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