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На очередном заседании ставки украинского главнокомандующего было принято решение продолжать пытаться удерживать Бахмут (ранее Артемовск) под контролем вооруженных сил Украины. При этом в учет не берутся колоссальные потери в живой силе и технике из-за невозможности нормального снабжения и ротации боевых подразделений украинских сил на фоне оперативного окружения.

Сообщается, что штурмовики «Вагнера» смогли захватить важный опорный пункт ВСУ, расположенный на территории завода «Востокмаш». Также российские силы продолжают продвигаться к центру населенного пункта Бахмут. По словам украинского президента Зеленского, сложная ситуация для украинской армии складывается и в районе населенных пунктов Угледар, Марьинка, Каменка, Белогоровка и Авдеевка, где российские силы идут вперед.

Тем временем кольцо вокруг Бахмута постепенно сужается. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия в районе поселка Орехово-Васильевка с целью занять господствующие над местностью высоты. С южного направления российские штурмовики атакуют позиции ВСУ в селе Григоровка.

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