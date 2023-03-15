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Штурмовой отряд ВС РФ «Черная мамба» захватил в плен украинских военных в бою на Сватовском направлении. Видеозапись этого эпизода опубликована порталом «Русская весна».

На кадрах штурмовики ведут двоих украинских военных с завязанными глазами. Они успокаивают пленников, что убивать их никто не собирается.

«Никто вас мочить не будет», – сообщают бойцы украинским военным.

Напомним, в лесах под Сватово и Кременной российские ВС перешли в наступление и успешно громят опорные пункты и целые укрепрайоны противника. Так, подразделение «Урал», использующее танк новейшей модификации Т-72Б3М, разгромило один из опорников ВСУ мощным ударом, после чего объект перешел под контроль штурмового отряда.

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