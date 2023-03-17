Штурмовая авиация РФ громит позиции ВСУ в Угледаре, обеспечивая продвижение морских пехотинцев Тихоокеанского флота, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он пояснил, что сразу два штурмовика Су-25 нанесли ракетный удар по Южнодонбасской шахте, в которой скрываются боевики украинской армии. После атаки здание получило частичные разрушения. Воспользовавшись замешательством противника, вперед пошли мотострелковые подразделения и морпехи. Прикрытие им обеспечивают пулеметчики, которые практически беспрерывно бьют по вражеским позициям.

Российские военные обошли с флангов опорный пункт противника, ликвидировали боевиков и заняли объект. Один из украинцев сдался в плен, понимая всю бессмысленность сопротивления.

Украинские СМИ пишут, что наступление ВС РФ под Угледаром замедлилось, однако это не соответствует действительности. Бойцы продолжают штурмовать опорные пункты противника в окрестностях города, приближая его освобождение.