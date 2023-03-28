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Бойцы Евгения Пригожина освободили Центральный городской рынок Артемовска, вытеснив с позиций украинских боевиков. В результате штурмовики ЧВК «Вагнер» предотвратили попытку ВСУ превратить эту территорию в прочный укрепрайон. Именно отсюда украинские националисты планировали контролировать всю центральную часть города.

Сообщается, что группировка ВСУ на территории Артемовска по факту перерезана на несколько частей. По этой причине отдельные украинские подразделения не получают снабжение. Кроме того, им приходится перемещаться по улицам города небольшими группами, чтобы связаться с остальными подразделениями.

Также днем ранее здание артемовской школы №5 перешло под контроль «вагнеровцев». Оно находится примерно в трехстах метрах от администрации города.

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