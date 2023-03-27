Российский штурмовик Су-25 обнаружил замаскированные позиции ВСУ и ударил прямо по ангару с техникой. В результате всего двух бомбовых ударов хватило, чтобы уничтожить пять вражеских бронеавтомобилей.

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на которой растерянные украинские боевики смотрят на уничтоженную технику. Авторы обращают внимание, что бойцы ходят в белых повязках, пытаясь изобразить, что речь идет о российском ангаре. Однако среди уничтоженных машин можно найти и грузовики КрАЗ, и бронеавтомобили Kozak, которые используются только украинской стороной.

Мало того, боевики даже не потрудились сменить украинскую форму, считая, что белых повязок достаточно, чтобы ввести в заблуждение пользователей Сети.