На Артемовском направлении штурмовые подразделения ВС России идут в наступление на всех участках, ситуация для ВСУ чрезвычайно тяжелая заявили в украинском Генштабе. Портал «Русская весна» сообщил, что всю минувшую ночь оборону в районе Квадратов прорывала авиация. Днем же удары по вражеским позициям практически беспрерывно наносят артиллерийские подразделения.

На пересечениях улицы Чайковского с Юбилейной и Корсунского не прекращаются бои, в которых ВС РФ теснят подразделения боевиков. Под Собачевкой активно работает артиллерия. Также российские войска продолжают наступление на населенный пункт Хромово, контроль над которым позволит замкнуть кольцо и закрыть весь гарнизон ВСУ в котле.

На заводе АЗОМ боевики действуют отчаянно, пытаясь организовать некое подобие контрнаступления, но их также подавляют, заставляя постоянно отступать.