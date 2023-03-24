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На территории Белгородской области сбит украинский беспилотный аппарат. Телеграм-канал SHOT обращает внимание, что после падения дрон взорвался, поэтому не исключено, что ВСУ готовили атаку на какой-то объект.

Квадрокоптер пересек границу России у населенного пункта Журавлевка в Белгородской области около 18:00 23 марта. Точно известно, что прилетел он с украинской стороны. Российские военные сразу после обнаружения дрона задействовали системы радиоэлектронной борьбы, после чего БПЛА рухнул на землю и взорвался.

Напомним, что ранее глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ готовят наступление на Белгородскую область и Крым. Именно поэтому они пытаются забрасывать диверсантов и запускают БПЛА в эти регионы.

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