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Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге, военно-промышленный комплекс ФРГ должен поставить производство оружия и боеприпасов на поток для обеспечения стабильности, мира и свободы в Европе.

Выступая перед парламентом ФРГ, Олаф Шольц зачитал заявление немецкого правительства под названием «Год рубежа новых времен – укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины». По его словам, ВПК Германии должен наладить серийное производство важных систем вооружения, оборудования и боеприпасов, что требует выделения дополнительного финансирования и заключения длительных договоров для повышения мощности текущего производства.

Вклад Германии в обеспечение безопасности и мира в Европе, как подчеркнул немецкий канцлер, заключается в создании мощного индустриального фундамента на своей территории. К такому выводу правительство Германии пришло после годовщины украинского конфликта.

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