Российские ВС в ходе штурма Авдеевки и расположенного рядом с ней поселка Ласточкино, задействовали фугасные авиабомбы. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат считает эти боезаряды полноценной заменой ракет. Также он заявляет, что применение планирующих ФАБ похоронит все надежды ВСУ на победу, передает портал «Свободная пресса».

Он поясняет, что российские конструкторы снабжают обычные авиабомбы, которых в распоряжении ВС РФ огромное множество, крыльями и навигационным блоком ГЛОНАСС. Это позволяет превращать их в управляемые ракеты фактически за копейки.

В настоящий момент модернизация фугасных авиабомб поставлена на поток. Они, по словам Игната, имеют небольшую дальность и могут лететь к цели не более 40 километров. Но это все равно ставит под серьезную угрозу весь средний и ближний тыл украинской армии и позволяет ВКС наносить удары, не подставляя самолеты под атаки ПВО.