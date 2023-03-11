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Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Подоляка об «очень горячем сезоне в Крыму». По мнению Шеремета, по мере приближения неизбежного краха киевского режима, угрозы со стороны украинских чиновников будут звучать все громче и громче.

Напомним, что Подоляк во время беседы с украинским телеведущим Василием Головановым заявил, что летний сезон на территории Крыма в этом году будет очень и очень жарким и ярким. По его словам, Украина популярно объяснит всем вокруг, что ее необходимо не просто уважать, а бояться.

Российский депутат Шеремет предложил передать Подоляку «гиперзвуковой привет» в ответ на его заявление. По его словам, чем хуже обстановка у киевского режима, тем более громко будут звучать их угрозы. Такие заявления являются, по мнению Шеремета, частью информационной пропаганды, ведению которой киевский режим учится у представителей Соединенных Штатов Америки.

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