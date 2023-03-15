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Власти США продолжают реагировать на инцидент с американским дроном, который упал в Чёрное море 14 марта. Глава Пентагона призвал российские ВКС применять боевую авиацию “профессионально и безопасно”. Слова Ллойда Остина приводит РИА “Новости”.

Глава американского военного ведомства также отметил, что произошедший инцидент не изменит планов США – аппараты страны будут летать там, где это позволяет международное право.

Во вторник Минобороны России сообщало, что американский дрон MQ-9 нарушил границы над Чёрным морем. В ответ были подняты российские истребители. Беспилотник, маневрируя, потерял управление и упал в море. В США заявляли, что один из российских Су-27 столкнулся с дроном и повредил его винт, в результате американцам пришлось утопить аппарат в Чёрном море. В Минобороны РФ со своей стороны подчёркивали, что физического контакта не было, и бортовое вооружение российские самолёты не применяли.

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