В США продолжают утверждать, что украинская армия способна провести успешную наступательную операцию против российских войск. В очередной раз об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин – передаёт “МК”.

Выступая перед членами Сената США, Остин рассказал, что российская армия уже “истощена” и у неё заканчивается современная бронетехника. В то же время страны Запада продолжают поставлять Киеву вооружение, что делает шансы на успех весеннего контрнаступления ВСУ “высокими”. Тем не менее глава Пентагона признал, что украинская армия пока не может сравниться с мощью армии российской.

О контрнаступлении ВСУ политики на Западе и на самой Украине говорят уже довольно долгое время. Операция должна начаться весной, когда позволит погода и когда за счёт поставок западной военной техники будут сформированы подразделения ВСУ для участия в контрнаступлении.