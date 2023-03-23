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Подводное ядерное оружие может появиться на вооружении КНДР в скором будущем. Пхеньян провёл испытания такого вида вооружения. Об этом сообщили официальные северокорейские СМИ – передаёт РИА “Новости” со ссылкой на агентство “Рёнхап”.

Испытательная боеголовка, имитирующая ядерную, которая был установлена на подводном беспилотном аппарате, поразила условную цель 23 марта. Уточняется, что до этого беспилотник двигался к цели примерно 60 часов на различной глубине: от 80 до 150 метров.

Северокорейские СМИ отмечают: подводный беспилотник с ядерным зарядом предназначен для уничтожения флотилий неприятеля, а также для создания “радиоактивного цунами”. Руководивший учениями глава КНДР Ким Чен Ын во время испытаний “сёрьёзно предупредил врагов” о необходимости прекратить совместные учения. Вероятно, под “врагами” северокорейский лидер подразумевал Южную Корею и США. В последнее время число совместных учебных манёвров двух стран увеличилось.

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