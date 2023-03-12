Как пишет в своем материале РИА Новости, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой римским, сообщил, что понтифик считает патриарха Московского и всея Руси Кирилла своим братом и продолжает готовиться к встрече с ним в Иерусалиме.

По словам Севастьянова, еще на прошлой неделе в переписке с понтификом он узнал, что папа Франциск считает патриарха Кирилла своим братом и между ними царит полное взаимное понимание.

Однако, по словам главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюк), возможность проведения совместной встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Иерусалиме в настоящий момент заблокирована со стороны Ватикана.

Напомним, что патриарх Кирилл 11 марта обратился ко всем религиозным и международным лидерам с призывом повлиять на вопиющую ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. По словам Кирилла, действия украинской власти, направленные на выселение православных монахов с территории лавры, являются репрессивными.