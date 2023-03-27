Командир отделения ПТУР сержант Евгений Коротких своевременно доложил командованию о попытке наступления на позиции ВС РФ вражеской бронегруппы. В ответ он получил приказ дать бой противнику и с честью его выполнил, пишет издание «Известия».

Вместе с бойцами своего отделения сержант уничтожил три танка ВСУ, используя противотанковые управляемые ракеты. Атака противника оказалась сорванной, а российские ВС не понесли потерь благодаря бдительности командира отделения.

Напомним, украинские ВС отправляют бронегруппы в атаку на разных направлениях фронта, пытаясь найти уязвимости в российской обороне и определить место для контрнаступления. Однако практически на каждом участке они несут потери и отступают, так как получают достойный отпор от ВС РФ.