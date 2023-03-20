Сенатор СовФеда Сергей Цеков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. Однако Киев с подачи своих хозяев из Вашингтона категорически отказывается от переговоров. Так политик прокомментировал мирный план главы Китая Си Цзиньпина, передает издание “Известия”.

Цеков напомнил, что 19 марта представитель Белого дома Джейк Салливан открытым текстом заявил, что никаких переговоров не будет. Соединенные Штаты и Украина все еще наивно верят в способность «победить Россию» и «вернуть Киеву территории» военным путем.

Именно Вашингтон затягивает конфликт и не дает Киеву вернуться к мирному урегулированию противостояния. Он выставляет ситуацию в таком свете, что поражение Украины станет поражением Соединенных Штатов. Причем крайними в этой позиции оказываются украинские ВС, которые ежедневно несут огромные потери ради хотелок США.