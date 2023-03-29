Одним из главных условий обсуждения мира на Украине является отмена странного указа президента Владимира Зеленского о запрете для официальных лиц вести любые переговоры с РФ, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он также назвал и второе условие, напомнив, что до сих пор не дезавуировано высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «побеждать Россию на поле боя».

По словам заместителя председателя комитета по международным делам, без выполнения этих условий любое обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине не будет иметь никакого практического смысла.

Напомним, что между украинской и российской сторонами проходили переговоры в марте 2022 года. Затем Киев сорвал переговорный процесс. На днях Зеленский напомнил, что МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и теперь Украина не может участвовать в мирных переговорах.