ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одним из главных условий обсуждения мира на Украине является отмена странного указа президента Владимира Зеленского о запрете для официальных лиц вести любые переговоры с РФ, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он также назвал и второе условие, напомнив, что до сих пор не дезавуировано высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «побеждать Россию на поле боя».

По словам заместителя председателя комитета по международным делам, без выполнения этих условий любое обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине не будет иметь никакого практического смысла.

Напомним, что между украинской и российской сторонами проходили переговоры в марте 2022 года. Затем Киев сорвал переговорный процесс. На днях Зеленский напомнил, что МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и теперь Украина не может участвовать в мирных переговорах.

Вам может понравиться

США намерены сохранить военный контингент в Сирии

“Исламское государство” (террористическая организация, запрещена в России) всё ещё представляет опасность, хоть и значительно ослаблено. В этой связи США намерены сохранить своё присутствие в Сирии. Об этом заявил представитель Совета

Германия планирует выделить Украине до 15 миллиардов евро

Военная помощь Киеву со стороны Берлина в ближайшие годы значительно увеличится. Предполагается, что Германия направит на вооружение для ВСУ до 15 миллиардов евро в ближайшие годы. Об этом сообщает издание

РВ: Россия нашла способ нанесения массированных высокоточных ударов по целям на Украине

Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на Украине, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. Он пояснил, что РФ нашла весьма выгодную альтернативу ракетам, которые, как второй год утверждают