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Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который принадлежит к «партии ястребов войны», прокомментировал инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper. Он заявил, что в ответ США должны сбивать российские истребители.

«Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит», – грозно заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, дрон хотя и находился в международном воздушном пространстве, но слишком близко подобрался к границам России в Крыму. На его перехват отправили два истребителя Су-27, после чего беспилотник начал резко маневрировать и упал в воду. В настоящий момент глубоководная команда из РФ пытается достать обломки БПЛА.

В США заявляют, что один из самолетов «задел винт» беспилотника, из-за чего тот упал. Российские политики и эксперты называют эту версию абсурдной.

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