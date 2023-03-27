Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, рассказал, что у России есть уникальное оружие, которое способно стереть с лица земли абсолютного любого неприятеля. Об этом пишет «Российская газета».

Он отметил, что власти страны имеют много терпения и не собираются никого запугивать своим военным преимуществом. При этом в России есть уникальное оружие, которое может уничтожить и Соединенные Штаты Америки, если возникнет угроза ее существованию.

Патрушев добавил, что Вашингтон ошибается, если считает, что в случае прямого столкновения Москва не будет наносить ответный удар после превентивного удара со стороны США. Политик заявил, что придерживаться подобного мнения является глупостью.

Ранее Владимир Путин сообщил об угрозах применения превентивного ядерного удара. Он отметил, что возможность защиты России ядерным оружием является сдерживающим фактором.