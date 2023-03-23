Британский эксперт H.I. Sutton, изучающий надводные корабли и подводные лодки, заявил, что ВСУ для атаки на бухту Севастополя могла использовать совершенно новые морские беспилотники.

Он пояснил, что на фото дрона видно, что он меньше по размерам ранее применяемых Киевом аппаратов. Кроме того, все его поверхности более гладкие, что позволяет быстрее двигаться к цели.

Саттон назвал странным отсутствие видеокамеры и средств связи, но пояснил, что они вполне могут быть скрыты в конструкции беспилотника.

Напомним, что ВСУ попытались атаковать бухту Севастополя рано утром 22 марта. Однако все надводные дроны были уничтожены Черноморским флотом РФ. Всего беспилотников было три, один из низ подорвался, натолкнувшись на боновое ограждение.