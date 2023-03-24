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Политолог Мияке Кунихико опубликовал в издании «Санкэй» свою статью, в которой он назвал приезд председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, где он провел двухстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, максимизацией интересов Пекина в мире.

По словам политолога, руководство КНР не хочет, чтобы Россия потерпела поражение на международной арене, однако с другой стороны Пекин стремиться нормализовать свои отношения с Вашингтоном.

Китай хочет выступить в роли миротворца на международной арене, где он активно продвигает свой мирный план по урегулированию украинского конфликта, хотя в действительности Пекин желает не допустить развития эскалации в Азиатском регионе. Поэтому, как считает Кунихико, руководство КНР пытается отвлечь внимание США на решение европейских проблем и при этом оказать помощь России в решении украинского конфликта.

По мнению ряда экспертов, Поднебесная продолжает реализовывать стратегию раскола коллективного Запада, но уже через эффективные дипломатические рычаги воздействия на международной арене.

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