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Одно из самых мощных самоходных орудий громит позиции противника в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о САУ 2С7М «Малка», которая активно задействуется против ВСУ.

Командир батареи с позывным «Рубин» рассказал, что «Малка» – это самая крупная и самая могущественная в мире самоходная артиллерийская установка, не имеющая аналогов в мире. Она позволяет уничтожать живую силу противника, для чего применяются осколочно-фугасные снаряды, а также любые другие цели.

Так, бетонобойные боеприпасы дают возможность громить опорные пункты и целые укрепрайоны ВСУ. Целеуказания приходят от штурмовых отрядов, которые работают на острие атаки. Разведка и беспилотники обнаруживают командные пункты, скопления техники и другие цели, отправляют координаты батарее, которая наносит сокрушительные удары по противнику.

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