Вооруженные силы Украины предприняли самую масштабную попытку высадки десанта на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом 17 марта в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, попытка переправиться в районе Каховского водохранилища стала одной из самых крупных десантных операций со стороны украинской армии за последнее время. При этом количество погибших диверсантов со стороны вооруженных сил Украины также является рекордным за последнее время, отметил Сальдо.

Сообщается, что в результате точного артиллерийского огня со стороны российских сил была потоплена баржа, на борту которой находилась группа украинских военнослужащих. Потери противника в результате неудачной попытки проведения десантной операции составили несколько десятков военнослужащих ВСУ. По словам врио губернатора Херсонской области, киевский режим постоянно гонит солдат украинской армии «просто на убой».