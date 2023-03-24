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Как сообщает компания-оператор газопроводов «Северные потоки», правительство Дании приняло решение поднять некий неизвестный предмет, который был обнаружен недавно на месте подрыва газопроводов и его невозможно идентифицировать без поднятия на поверхность, с привлечением технических средств вооруженных сил страны.

Министерство обороны Дании подтверждает данную информацию. При этом сообщается, что операция по поднятию неизвестного объекта с морского дна будет осуществлена под эгидой Датского энергетического агентства.

Напомним, что еще во время строительства газопровода «Северный поток 2» американский президент Джо Байден сделал заявление, что Вашингтон будет прилагать все возможные усилия, чтобы данный газопровод никогда не смог заработать. Однако в настоящий момент, несмотря на опубликованное американским журналистом Сеймуром Хершом расследование, власти США заявляют, что к подрыву газопроводов причастна некая проукраинская группировка, не имеющая связи с правительством Украины.

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