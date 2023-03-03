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Как заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время своего выступления на Конференции ООН по разоружению, проходившую в Женеве, раздувание украинского конфликта со стороны США и НАТО представляют собой стратегическую угрозу всему миру.

По словам Рябкова представители Вашингтона и Североатлантического альянса «целенаправленно инициировали» кризис в Украине, а теперь занимаются его усилением всеми доступными для себя средствами.

Российский дипломат заявил, что возрастающее вовлечение ядерных стран в вооруженную конфронтацию на территории Украины может вылиться в прямое столкновение между государствами, обладающими ядерным оружием. По его словам, такой вариант развития событий приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

Рябков добавил, что Москва неоднократно обращалась к Западу с предупреждением о возможных рисках эскалации, но из-за преследования пропагандистских целей западными лидерами все мирные инициативы России искажаются и трактуются превратно.

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