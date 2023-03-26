Авдеевка в Донецкой Народной Республике скоро перейдёт под контроль российских сил. Украинские войска уже готовятся к тому, что им придётся оставить город. Об этом сообщает издание “Русская Весна” (“РВ”).

Ситуация для ВСУ в Авдеевке сложилась крайне тяжёлая. Вот-вот город будет взят в оперативное окружение. В этой связи в ближайшее время в Авдеевке будет недоступна мобильная связь. “РВ” уточняет, что на этот шаг ВСУ пойдут, чтобы воспрепятствовать сторонникам России, находящимся в городе, сообщать бойцам ВС РФ о том, как передвигаются украинские силовики, и где находятся их укрепления.

Также “РВ” сообщает, что украинские войска готовы вывезти коммунальщиков, которые поддерживали чистоту и жизнедеятельность в Авдеевке.

Ожесточённые бои за Авдеевку продолжаются уже длительное время. Населённый пункт имеет важное значение для ВСУ. Отсюда производится обстрел Донецка, в том числе и жилых кварталов города.