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Прибывшие в распоряжение ВСУ танки Leopard 2A4 на Украине уже подвергли модернизации. На броню тяжёлой техники установили российский комплекс динамической защиты “Контакт-1”. Об этом сообщает издание “Русская Весна”. В публикации также приводятся фотографии танков с защитой.

“Контакт-1” – это система элементов, которая крепится на броне танков с внешней стороны. Весь комплекс предназначен для того, чтобы лучше защищать машину и экипаж от кумулятивных снарядов. Система была разработана ещё в Советском Союзе и уже показала, что снижает урон от указанного типа боеприпасов на 50-80 процентов.

Обычно “Контакт-1” устанавливается на различные модификации танков Т-62, Т-64 и Т-72.

Берлин ранее отправил Киеву 18 танков Leopard 2. Предполагается, что танки ВСУ будут использовать во время контрнаступления, которое власти Украины неоднократно анонсировали.

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