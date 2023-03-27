Российские силы продолжают теснить ВСУ на авдеевском направлении и в Артёмовске (Бахмуте). Издание “Русская Весна” (“РВ”) рассказало о новой тактике, которую применяют украинские военные, когда им приходится оставлять позиции. Солдаты ВСУ минируют, а затем подрывают здания при подходе к ним российских войск.

“РВ” публикует кадры одного такого события. В ролике видно, как взрывается большое здание. Что это за сооружение, были ли рядом с ними или внутри него российские военные, не уточняется. Говорится лишь, что здание расположено в Артёмовске, его заминировала 93-я бригада ВСУ, а затем совершила подрыв.

В публикации также отмечается, что как минимум один подобный случай ранее был зафиксирован на авдеевском направлении. Там украинские военные тоже заминировали, а затем подорвали здание при приближении российских сил.