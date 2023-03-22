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В Артемовске продолжаются тяжелые бои, в которых украинские ВС не только оказывают сопротивление, но и предпринимают попытки контрнаступления, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщают, что в юго-западной части города на улицах Колодезной, Корсунской, Ивана Ивкина и Народной ситуация сейчас наиболее сложная. Боевики немного подкопили силы и рвутся в контратаку, что осложняет задачу для ЧВК «Вагнер».

То же самое происходит у населенного пункта Хромово, который Киев не хочет отдавать из-за стратегически важной трассы из Часова Яра.

Уличные бои, в котором в тяжелом положении попеременно оказываются обе стороны, ведутся также в микрорайоне Собачевка и рядом с Артемовским заводом обработки металлов. Позиционные окопные сражения не прекращаются и у населенного пункта Ивановское.

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