Для атак на российскую бронетехнику, а также на опорные пункты и укрепрайоны украинские боевики начнут применять колесные беспилотники-камикадзе. Сейчас эта принципиально новая для ВСУ техника завершает испытания и получает окончательные доработки, сообщает «Русская весна».

Наземные дроны-камикадзе будут представлять серьезную опасность для техники ВС РФ и фортификационных сооружений. Насколько можно судить по предварительной информации, такие беспилотники имеют достаточно простую конструкцию, управляются дистанционно и оснащаются мощной боевой частью, способной поражать танки, БМП и другие боевые машины.

Киев уже задействовал несколько таких дронов в реальных боевых действиях, но о результатах пока не сообщается. Когда начнется массовое их применение, тоже в настоящий момент неизвестно.