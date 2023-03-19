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Боевики ВСУ выложили в Сеть видео с огромными колоннами бронетехники западного образца, которая движется в зону проведения специальной военной операции.

Портал «Русская весна» пишет, что некоторые боевые машины Киев уже успел задействовать для попыток прорвать российскую оборону, но добиться результатов не удалось. Можно предположить, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление в ближайшее время.

По словам военных корреспондентов, видео сопровождается звуковой дорожкой, которую наложили сами боевики ВСУ. Это гимн гитлеровских военно-воздушных сил «Люфтваффе» – композиция «Was wollen wir trinken».

Под эту мелодию на линию соприкосновения едут бронеавтомобили «Хаммер», бронетранспортеры M113, боевые машины MRAP и прочая вражеская техника.

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