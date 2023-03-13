Украинские эксперты подняли истерику в Сети из-за наступления ВС РФ под Авдеевкой в непосредственной близости от Донецка. Аналитики в панике сообщают, что наращивание сил российской армией позволит ей в скором времени устроить ВСУ еще один котел, передает портал “Русская весна”.

ВС РФ обходят Авдеевку с юга и севера, причем делают это достаточно успешно, быстро продвигаясь вперед. В окружении может оказаться довольно крупная группировка ВСУ, которая длительное время обстреливала Донецк и пряталась в бетонных укрытиях, возводимых годами.

Наступление также идет по линии Опытное-Водяное, отмечают украинские эксперты. Кроме того, они видят продвижение ВС РФ в районе Северска, которое также способствует созданию котла для националистических формирований.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре столиц ДНР, оставляя мирное население без воды, электричества и отопления.