Представитель Совета министров Польши Михал Дворчак подтвердил гибель на Украине военнослужащего ВС страны. Также он заявил, что еще двое наемников с тяжелыми ранениями были переправлены из Днепропетровска в Варшаву, а его один отделался легким повреждением и продолжает участие в боевых действиях.

Дворчак назвал одного из тяжелораненых «волонтером», однако это недостоверная информация. К иностранному легиону ВСУ примыкают военные регулярной армии, которых просто временно «увольняют» из ВС страны.

Портал «Русская весна» напоминает, что по предварительным данным, около 2,5 тысяч польских военнослужащих уже ликвидированы на Украине.

Напомним, что “Иностранный легион” ВСУ был основан президентом Зеленским в первые дни после начала СВО. С тех пор в качестве наемников на Украину едут боевики из стран НАТО под видом волонтеров.