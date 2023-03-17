Российские ВС наносят точные артиллерийские удары по украинским позициям под Северском, передает портал «Русская весна». Военные корреспонденты отмечают, что это своеобразная артподготовка, так как населенный пункт будет следующим после освобождения Артемовска.

У Спорного, что под Белогоровкой, российские артиллеристы расчищают путь пехоте, а также подавляют орудия ВСУ. После мощных ударов к населенному пункту начинают активно продвигаться штурмовые подразделения.

Напомним, что такая же тактика применяется и в Угледаре. Там ночью по позициям ВСУ отработала авиация, затем мощные удары нанесли артиллеристы, что позволило бойцам морской пехоты Тихоокеанского флота взять под контроль несколько опорных пунктов.