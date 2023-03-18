Бойцы 110-й бригады ДНР в боях у населенного пункта Невельское под Авдеевкой взяли в плен группу украинских боевиков.

Они захватили сразу несколько опорных пунктов, продолжая вести наступление для окружения Авдеевского гарнизона. Большая часть боевиков уничтожена, но несколько человек удалось взять в плен.

Военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали видеозапись, на которой пленные нацисты просят прощения у детей Донбасса. Отмечается, что практически все боевики, которые обстреливают Донецк, убивают гражданских, моментально начинают «раскаиваться», оказываясь в плену, они «прозревают» и молят о прощении.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что атаки ВС РФ на Авдеевку и сопротивление украинских боевиков позволяет сократить количество обстрелов и хоть немного облегчить жизнь жителям Донецка.