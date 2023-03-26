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Портал «Русская весна» выложил в Сеть видео с уничтожением пунктов временной дислокации украинских боевиков на Авдеевском направлении. Отмечается, что противника ликвидировала 9-я бригада 1-го Армейского корпуса.

Запись традиционно сделана с беспилотного аппарата, который обнаружил позиции противника. Артиллеристы получили целеуказание и произвели мощный залп. На кадрах видно, как на местах размещения боевиков ВСУ вдруг возникает целая полоса всепоглощающего огня.

В настоящий момент Авдеевское направление наряду с Артемовским остается самой горячей точкой в зоне проведения специальной военной операции. Боевики ВСУ хотя и видят, что сопротивление бесполезно, вынуждены выполнять приказ президента Зеленского и удерживать контроль над городом. Российские ВС не штурмуют Авдеевку, но обходят ее с двух сторон, чтобы окружить важный для Киева населенный пункт.

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