Ракетным «ударом возмездия» по Одессе российские ВС поразили аэродром Школьный, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщения военных корреспондентов.

Отмечается, что именно с этого аэродрома за день до атаки взлетали беспилотные аппараты, атаковавшие Джанкой. Помимо крылатых ракет, ВС РФ задействовали также дроны-камикадзе «Герань-2», успешно достигшие цели.

Удары наносились не только по Одессе. В ночь на 22 марта взрывы слышали также жители Хмельницкой и Житомирской областей. Сирены воздушной тревоги работали в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Также она объявлялась в Киеве и столичном регионе.

Напомним, удар по Джанкою был нанесен в понедельник. По своему обыкновению боевики пытались атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, но все БПЛА сумела перехватить противовоздушная оборона.