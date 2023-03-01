В ночь на 1 марта город Кременчуг в Полтавской области атаковали «странные воздушные объекты». Сообщил об этом портал «Русская весна» со ссылкой на украинские медиаресурсы.

Отмечается, что объекты не были похожи на беспилотные аппараты «Герань-2» или иранские Shahed, о наличии которых в распоряжении России беспрерывно говорят украинские СМИ.

«Высота полёта 4-5 км над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверенны, что это тот металлический шар», – пишут харьковские медиа, не уточняя, какой именно шар имеется в виду.

Российские ВС начали массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 10 октября. Помимо таких объектов, поражаются также промышленные предприятия, работающие для нужд ВСУ, транспортные артерии и места дислокации вражеской техники и живой силы.