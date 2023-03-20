Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За минувшие три дня ВСУ дважды отправляли бронегруппы для разведки боем на Запорожском направлении. Киев пытается найти подходящий для контрнаступления участок, но пока все его вылазки завершаются плачевно.

Обе бронегруппы были успешно уничтожены российскими военными. Уцелевшим боевикам удается бежать, однако сгоревшая натовская техника уже усеяла близлежащие поля, превратившись в груды металла.

Лишь за последний день ВС РФ уничтожили под Новоданиловкой не меньше 5 единиц западных боевых машин, а также три подразделения пехоты, не справившиеся с разведкой боем.

Цели противника своевременно обнаруживаются беспилотными аппаратами, после чего наносятся мощные артиллерийские удары. Корректировку цели и фиксацию попадания точно по ней осуществляют те же БПЛА.

Вам может понравиться

«РВ»: Силы РФ форсируют реку в центре Бахмута, штурмуют кварталы на юге и севере города

У артемовского стадиона «Авангард» разворачиваются ожесточенные бои. Российские войска также продвигаются к южной и северной частям населенного пункта. В центре бойцы «Группы Вагнера» предпринимают попытку форсировать реку Бахмутка, пишет портал

«РВ»: Военные 110-й бригады ДНР захватили опорные пункты и бойцов ВСУ в районе Авдеевки

Бойцы 110-й бригады ДНР в боях у населенного пункта Невельское под Авдеевкой взяли в плен группу украинских боевиков. Они захватили сразу несколько опорных пунктов, продолжая вести наступление для окружения Авдеевского

Канал CNN: состоялся «дерзкий» визит российского президента Путина в Мариуполь

Американский канал CNN в своем материале назвал российского президента Владимира Путина «дерзким» из-за его неожиданного визита в Мариуполь. По словам авторов материала, визит российского президента в Мариуполь, бои за который