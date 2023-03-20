За минувшие три дня ВСУ дважды отправляли бронегруппы для разведки боем на Запорожском направлении. Киев пытается найти подходящий для контрнаступления участок, но пока все его вылазки завершаются плачевно.

Обе бронегруппы были успешно уничтожены российскими военными. Уцелевшим боевикам удается бежать, однако сгоревшая натовская техника уже усеяла близлежащие поля, превратившись в груды металла.

Лишь за последний день ВС РФ уничтожили под Новоданиловкой не меньше 5 единиц западных боевых машин, а также три подразделения пехоты, не справившиеся с разведкой боем.

Цели противника своевременно обнаруживаются беспилотными аппаратами, после чего наносятся мощные артиллерийские удары. Корректировку цели и фиксацию попадания точно по ней осуществляют те же БПЛА.