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Российские силы продолжают активные штурмовые действия не только в районе Артемовска, но также продвигаются и в окрестностях Авдеевки, постепенно окружая данный населенный пункт. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Степовое, расположенный к северу от Авдеевки. При этом штурм поселка Бердычи продолжается в настоящий момент. Также есть успехи российских сил в районе поселка Камянка.

По информации, опубликованной американским Институтом изучения военных конфликтов, вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться к окраинам населенного пункта Бердычи, расположенного в 10 километрах к северо-западу от Авдеевки. Таким образом, можно сделать вывод, что российские силы после захвата Степового и продвижения в сторону поселка Бердычи смогли перерезать железную дорогу, идущую в Авдеевку, что негативно скажется на снабжении гарнизона ВСУ.

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