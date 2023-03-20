Российские силы продолжают активные штурмовые действия не только в районе Артемовска, но также продвигаются и в окрестностях Авдеевки, постепенно окружая данный населенный пункт. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Степовое, расположенный к северу от Авдеевки. При этом штурм поселка Бердычи продолжается в настоящий момент. Также есть успехи российских сил в районе поселка Камянка.

По информации, опубликованной американским Институтом изучения военных конфликтов, вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться к окраинам населенного пункта Бердычи, расположенного в 10 километрах к северо-западу от Авдеевки. Таким образом, можно сделать вывод, что российские силы после захвата Степового и продвижения в сторону поселка Бердычи смогли перерезать железную дорогу, идущую в Авдеевку, что негативно скажется на снабжении гарнизона ВСУ.