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В ночь на 30 марта и раним утром подразделения ЧВК «Вагнер» провели несколько штурмов в разных районах Артемовска. При этом они внесли изменения в тактику своих действий, пишет издание «Русская весна».

По словам военных корреспондентов, «музыканты» теперь накапливают силы на самых перспективных участках линии соприкосновения в городе и наносят удары именно по ним. Это дает возможность прорывать оборонительные порядки противника.

Отмечается, что наиболее активно «вагнеровцы» действуют вдоль улиц Независимости, Мариупольской и Мира в центре города. Кроме того, ночью штурмовые подразделения атаковали позиции боевиков в северной части Бахмута.

Напомним, Запад регулярно указывает Киеву на тяжелую ситуацию в Артемовске, фактически требуя оставить город и сосредоточиться на подготовке к контрнаступлению. Однако президент Украины Зеленский уверен, что потеря населенного пункта приведет к необходимости идти на компромиссы с Россией и к давлению на киевский режим со сторону украинского народа.

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