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30 марта бойцы группировки войск «Отважные» на танке на полном ходу влетели в опорный пункт противника. Это стало столь серьезной неожиданностью для боевиков ВСУ, что они практически без сопротивления сдали опорник, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлена приближающаяся к позициям ВСУ боевая машина. Уточняется, что эпизод произошел у Червонопоповки на линии Сватово-Кременная.

Танк уничтожает украинских боевиков, уцелевшие нацисты пытаются бежать. В результате этой стремительной атаки опорный пункт полностью перешел под контроль «Отважных».

Напомним, под Сватово и Кременной российские военные ведут позиционные бои, постепенно продвигаясь вперед. ВСУ предпринимают попытки контрнаступления, но заканчиваются они неудачно.

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