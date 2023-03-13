Российские войска продолжают перемалывать украинскую армию и ликвидировать живую силу ВСУ. Издание “Русская весна” (“РВ”) опубликовало видеозапись с уничтожением украинского пулемётчика. Его нейтрализовал российский снайпер.

В ролике, снятом на позиции ВСУ, видно, как пулемётчик готовится вести огонь. Однако стрельбу он так и не начал – во время подготовки огневой точки ему в голову прилетела пуля.

Где и когда было снято видео, в сообщении “РВ” не указывается. При этом отмечается, что по всей видимости, был уничтожен боец украинского военного спецназа. Во всяком случае, на это указывает форма, в которую был одет ликвидированный украинский военнослужащий.

Ранее в Сети уже публиковались кадры успешной работы российских снайперов. Так, 4 марта появилась видеозапись, как снайпер 1-го Донецкого армейского корпуса выявил, а затем уничтожил украинского бойца на занимаемой им позиции.