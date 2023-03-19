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ВСУ продолжают терять людей и технику в провальных атаках на позиции ВС РФ на запорожском направлении. Издание “Русская Весна” сообщает, что 19 марта украинские военные вновь потерпели неудачу, пытаясь прорвать фронт.

Украинские подразделения попали под шквальный огонь российской артиллерии в районе населённого пункта Новоданиловка. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате ВСУ понесли серьёзные потери: уничтожено несколько взводов пехоты и около пяти единиц бронетехники натовского образца. Сейчас ей “усеяны поля” на указанной территории.

“РВ” напоминает, что недавно на том же самом месте ВСУ уже попадали под огонь российской артиллерии. Тогда украинская бронегруппа тоже понесла серьёзные потери, не добившись никаких успехов.

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