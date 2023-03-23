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В Ясиноватском районе российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили несколько десятков гаубиц M777, поставляемых на Украину Соединенными Штатами, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видео уничтожения очередного натовского орудия. Они сообщили, что позиция M777 была обнаружена оператором разведывательного дрона ОБТФ ДНР «Каскад». После этого оставалось нанести по гаубице удар с применением «Ланцета», который с одного попадания полностью выводит из строя такие артиллерийские установки.

Напомним, что дроны-камикадзе «Ланцет» все чаще задействуются российскими военными. Они бьют по скоплениям живой силы, легкобронированной технике, позициям артиллерии, а также уничтожают танки ВСУ.

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