Установка разминирования УР-77 «Змей Горыныч» в очередной раз подтвердила свою эффективность в боях под Сватово, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты рассказали, как десантники ВС РФ задействовали эту систему, чтобы расчистить путь к опорному пункту противника.

«Змей Горыныч» разминировал территорию, после чего десантники на автомобилях двинулись на позиции ВСУ. Одновременно с этим заработала артиллерия, которая подавила способность противника к сопротивлению.

Опорный пункт в считанные минуты перешел под контроль бойцов ВДВ РФ. Уцелевшие боевики ВСУ даже не пытались оказывать сопротивление – они обратились в бегство, оставив на позициях оружие и боеприпасы.

Напомним, что под Сватово и Кременной российские ВС активно обороняются. Они отражают атаки противника, а затем сразу переходят в наступление, что дает возможность отбивать опорники и вытеснять ВСУ с позиций.