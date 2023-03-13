Под Северском, который российские войска будут штурмовать сразу после освобождения Артемовска, артиллерия 2-го Армейского корпуса ЛНР активно уничтожает подразделения противника. Ожесточенные бои идут под Белогоровкой, откуда ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Спорное.

Артиллерийские подразделения накрывают опорные пункты боевиков интенсивным огнем, проводя мощную артподготовку. Они получают координаты целей от операторов беспилотных аппаратов и разведки, поэтому наносят точные и разящие удары.

После этого в ход идет пехота, которая в буквальном смысле сметает остатки подразделений противника и обеспечивает уверенное продвижение вперед.

Напомним, в Артемовске ВС РФ начали штурм подземелий завода «АЗОМ», в которых затаились украинские боевики.