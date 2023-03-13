ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Северском, который российские войска будут штурмовать сразу после освобождения Артемовска, артиллерия 2-го Армейского корпуса ЛНР активно уничтожает подразделения противника. Ожесточенные бои идут под Белогоровкой, откуда ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Спорное.

Артиллерийские подразделения накрывают опорные пункты боевиков интенсивным огнем, проводя мощную артподготовку. Они получают координаты целей от операторов беспилотных аппаратов и разведки, поэтому наносят точные и разящие удары.

После этого в ход идет пехота, которая в буквальном смысле сметает остатки подразделений противника и обеспечивает уверенное продвижение вперед.

Напомним, в Артемовске ВС РФ начали штурм подземелий завода «АЗОМ», в которых затаились украинские боевики.

Вам может понравиться

Украина пытается экспортировать новую революцию на Южный Кавказ

«Грузинский легион», который еще недавно сражался в Артемовске на стороне ВСУ, отправился в родную Грузию «устраивать революцию», пишет издание «Взгляд». Авторы публикации отмечают, что «легионеры» называют политику властей своей страны

Военный ВСУ: «Бахмут падет, все на грани, мы подавлены»

Командование ВСУ и руководство Украины не устают повторять, что не намерены отдавать Артемовск, что подразделения боевиков «стойко удерживают» оборону. Но сами украинские бойцы не согласны с этими заявлениями. Так, один

RusVesna: подразделения ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «Бахмутской Азовстали»

Штурмовые подразделения «Группы Вагнера» проникли в подземную часть «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) и ведут там ожесточенные бои со спрятавшимися украинскими боевиками, сообщил портал “Русская весна”. Главная цель «музыкантов» –