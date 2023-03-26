Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вылазка украинских офицеров на линию боевого соприкосновения закончилась для них полным провалом. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры уничтожения позиции, на которой находились командиры вооруженных сил Украины.

Сообщается, что группа российских разведчиков 503-го полка 19-й дивизии Южного военного округа при помощи беспилотного летательного аппарата смогла отследить прибытие на одну из передовых позиций ВСУ, расположенную на Запорожском направлении, группы украинских офицеров.

Командиры ВСУ прибыли на линию фронта для выполнения особо важного задания, они активно жестикулировали и указывали в направлении позиций вооруженных сил Российской Федерации. Разведчики передали координаты артиллерийским расчетам ВС РФ и в результате точного огня российской артиллерии снаряд прилетел прямо в окоп противника, где и располагались прибывшие на позиции командиры.

Вам может понравиться

Военкоры показали работу российского рембата в зоне спецоперации

Основная задача российского ремонтного батальона, который работает в зоне СВО на Украине – отремонтировать поврежденную или вышедшую из строя военную технику и вернуть ее на передовую. Со служащими рембата ВС

В Newsweek оценили силу российского танка Т-90М против американского M1 Abrams

Усовершенствованные российские танки Т-90М применялись против украинских сил «на передовой», и не исключается в дальнейшем их прямое противостояние с американскими основными боевыми танками M1 Abrams, обещанными Киеву от администрации Байдена.

В Румынии заявили о намерениях забрать часть украинских земель законным способом

Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях. Согласно данному документу Бухарест может претендовать на часть территорий Украины. Осуществить этот план можно путем аннексии, объясняя