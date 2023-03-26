Вылазка украинских офицеров на линию боевого соприкосновения закончилась для них полным провалом. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры уничтожения позиции, на которой находились командиры вооруженных сил Украины.

Сообщается, что группа российских разведчиков 503-го полка 19-й дивизии Южного военного округа при помощи беспилотного летательного аппарата смогла отследить прибытие на одну из передовых позиций ВСУ, расположенную на Запорожском направлении, группы украинских офицеров.

Командиры ВСУ прибыли на линию фронта для выполнения особо важного задания, они активно жестикулировали и указывали в направлении позиций вооруженных сил Российской Федерации. Разведчики передали координаты артиллерийским расчетам ВС РФ и в результате точного огня российской артиллерии снаряд прилетел прямо в окоп противника, где и располагались прибывшие на позиции командиры.